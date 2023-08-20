До окупованого Маріуполя РФ збирається завезти близько 300 000 росіян. У ЦНС повідомили про мету окупантів

Ворог розробив “план розвитку” тимчасово окупованого Маріуполя, який передбачає збільшення його населення за рахунок міграції з РФ.

Росіяни планують завезти до тимчасово окупованого Маріуполя близько 300 тисяч громадян РФ. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву з посиланням на дані українського підпілля, інформує НСН.

РФ планує завезти до окупованого Маріуполя близько 300 тисяч росіян – яка мета

Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Росіяни впевнені, що до того часу вони контролюватимуть захоплене українське місто. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з “депресивних регіонів РФ”.

Водночас місцевих мешканців примусово депортують на територію Росії.

“Центр Національного Спротиву наголошує, що дані дії відповідають ознакам геноциду згідно міжнародного права. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання”, – наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окуповані території України привезли політтехнологів, пропагандистів та спостерігачів з Росії, щоб провести там так звані “вибори”.

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