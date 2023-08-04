На тимчасово окупованих територіях росіяни почали застосовувати нову техніку для виявлення інформаторів ЗСУ

Для цього росіяни імітують відведення військ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає НСН.

На ТОТ окупанти застосовують нові методи для виявлення інформаторів ЗСУ

Пошуки інформаторів Сил оборони росіяни здійснюють на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Для виявлення представників українського підпілля на лівому березі окупанти імітують відведення військ.

“Вони запускають колону техніки з радіопеленгаторами у складі. Наразі інтернет вимкнений і росіяни намагаються пеленгувати телефони підпілля”, – повідомили в ЦНС.

Зазначається, що перед початком операції загарбники спеціально пускають чутки про майбутнє відведення військ і рух техніки.

Як повідомлялося раніше, на тимчасово окупованих територіях росіяни збираються посилити тиск на молодь з початку навчального року. На це Кремль виділив рекордні кошти.

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