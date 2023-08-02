Після ударів HIMARS по острову Джарилгач росіяни привезли десятки поранених у Скадовськ – ЗМІ

Після ударів високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS по острову Джарилгач на Херсонщині окупанти привезли до Скадовської центральної міської лікарні близько 65 своїх поранених військових.

Частина з них померла на операційних столах. Загарбники суворо заборонили місцевим говорити про кількість своїх загиблих і поранених та почали ротацію лікарів із РФ.

Як передає НСН, про це з посиланням на власні джерела повідомляє Центр журналістських розслідувань (ЦЖР).

Зазначається, що говорити про втрати серед окупаційних військ місцевим суворо заборонили. Тим, хто не виконає цей наказ, погрожують розправою. Росіяни погрожують терором навіть членам родин “порушників”.

“У лікарні Скадовська окупанти приступили до ротації своїх лікарів, які приїхали сюди працювати вахтовим методом з російської Кабардино-Балкарії. Саме представники цієї республіки, фактично, керують окупаційною адміністрацією Скадовська – зокрема, Залім Кашіроков”, йдеться у повідомленні.

У ЦЖР додали, що у Скадовському та Херсонському районах триває ротація самих окупаційних військ РФ. Більш “досвідчених” відправили воювати до Запорізької області.

На місцевих блокпостах зараз переважно стоять 18-20-річні російські військові, а до Олешок завезли велику кількість зеків, які переважно грабують цивільних.

Як зазначається, Скадовська центральна міська лікарня продовжує працювати настільки, наскільки це можливо.

Після закриття загарбниками лікарень у Каховці, Новій Каховці й Олешках, саме до Скадовська змушені їздити по медичну допомогу хворі з цих міст і районів.

Удари HIMARS по острову Джарилгач – що відомо

Завдяки інформації, яку передало підпілля на тимчасово окупованій території, вдалося ліквідувати п’ять груп окупантів та знищити ворожу техніку. Сили оборони завдали прицільних ударів з ракет HIMARS по підрозділах противника, що базувалися на острові Джарилгач, що на Херсонщині.

Відео з острова Джарилгач

Як повідомлялось, ворог перетворив острів Джарилгач на мілітаризовану зону.

Ще новини України: Військові російські кораблі просять про евакуацію після «успішного відбиття» атаки в Чорному морі