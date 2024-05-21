Військовозобов’язаним за кордоном доведеться з’явитися до ТЦК. Йдеться про осіб, які знялися з військового обліку у зв’язку з виїздом за межі України

Відповідно до постанови Кабміну №563 від 16 травня 2024 року, чоловіки, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон більш ніж на 3 місяці, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою особисто з’явитися в районний (міський) встати на військовий облік.

Про це повідомляють Новини України – НСН, посилаючись на текст документа.

Правило стосується тих, хто був знятий з обліку до 16 травня 2024 року.

Тобто, з 16 червня 2024 року чоловіки, які не виконають цієї вимоги, не зможуть отримати низку консульських послуг, наприклад оформлення закордонного паспорта або посвідчення водія.

Деяким військовозобов’язаним за кордоном доведеться з’явитися до ТЦК – кого це стосується

Для встановлення на військовий облік необхідно мати при собі паспорт громадянина України, документ, що підтверджує місце проживання за кордоном (наприклад, договір оренди житла), а також військовий квиток (за наявності).

Уряд перевірятиме, чи вчасно закордонні дипломатичні установи України виконують свої зобов’язання щодо військового обліку щодо інформування осіб від 18 до 25, які перебувають на консульському обліку, а також те, чи надсилають дипустанови повідомлення до ТЦК про взяття/зняття з консульського обліку військовозобов’язаних.

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.З нього випливають зміни до законодавства про воєнний стан та мобілізаційну підготовку.

Тому інспектори Держприкордонслужби України перевірятимуть наявність військово-облікового документа у пунктах пропуску для певних категорій громадян. Зокрема це стосується і чоловіків, які хочуть виїхати до Польщі.

Отже, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають право на виїзд за кордон, зобов’язані мати при собі документ про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров’я та пред’являти його на вимогу прикордонників.

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