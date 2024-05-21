Право на безкоштовний літній відпочинок для дітей передбачено законодавством. Де і як записатись у безкоштовний табір

В Україні розпочинають роботу літні табори.

Новини України – НСН з посиланням на Enableme розповідають, де діти зможуть безплатно провести літні канікули, відпочити та отримати емоційну та психологічну підтримку.

Кемп у Карпатах від БФ “Голоси дітей”

Благодійний фонд “Голоси дітей” проведе цього року літній кемп у Карпатах за фінансової підтримки Фонду Олени Зеленської.

Загалом цього літа планують чотири двотижневі зміни “Голосного кемпу”.

Мета – дати дітям ресурс протидіяти травматичним наслідкам війни, бути уважними до їхніх потреб та допомогти підвищити стресостійкість у нових умовах. Цінність – у глибокому зануренні дітей у психосоціальний простір. Тут має значення все: і програма, що містить безліч активностей, спрямованих на адаптацію, і перебування в колі однолітків зі схожим досвідом, і можливість спертися на дорослого, який має професійні знання та допомогти пережити новий досвід безпечно та екологічно.

У темпах протягом літа зможуть відпочити діти віком 10 – 16 років.

Які категорії дітей можуть взяти участь у кемпі:

діти з сімей військовослужбовців;

діти, які втратили батьків через війну;

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які зазнали впливу війни;

діти із сімей ВПО;

діти із багатодітних/опікунських сімей;

діти, які проживають на прифронтових територіях.

На учасників кемпу чекають творчі та музичні майстер-класи, заняття з арт-терапії, відвідування термальних басейнів, прогулянки мальовничою природою Карпат, спортивні змагання та турніри, тематичні квести та ще багато пам’яток.

Щоб подати заявку на участь у кемпі, заповніть форму.

Літній відпочинок для дітей – як і де записатись у безкоштовний табір

Оздоровлення у санаторії на Закарпатті для дітей Бахмутської територіальної громади

На безкоштовне оздоровлення мають право діти віком від 7 до 18 років, які зареєстровані/задекларовані на території Бахмутської міської територіальної громади, у тому числі ті, що перемістилися за її межі. При цьому першочергове право на оздоровлення мають:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти із прийомних сімей;

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) в районах проведення бойових дій;

діти загиблих Захисників та Захисниць України;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;

діти з інвалідністю (за відсутності протипоказань);

діти із малозабезпечених сімей;

діти із багатодітних сімей.

Діти пільгових категорій мають право отримання оздоровчих послуг з допомогою бюджетних коштів раз на рік. Оздоровлення проходитиме у закладі “Перлина Донбасу-Закарпаття”. Локація 1 – санаторій “Карпати” Закарпатська область, село Карпати. Локація 2 – санаторій “Сонячне Закарпаття” Закарпатська область, село Поляна. Тривалість оздоровчої зміни – 21 день. Орієнтовні дати змін:

16 червня 2024 – 06 липня 2024

08 липня 2024 – 28 липня 2024

30 липня 2024 – 19 серпня 2024

21 серпня 2024 року – 10 серпня 2024 року.

Проїзд дитини з закладу оздоровлення здійснюється у супроводі батьків за рахунок власних коштів. Разом з цим передбачено надання матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету Бахмутської міської територіальної громади для компенсації вартості проїзду дитини до закладу оздоровлення.

Щоб подати заявку на оздоровлення, заповніть форму.

Кількість місць обмежена, попередній запис буде завершено 22 травня 2024 року о 17:00. Заповнення форми не гарантує направлення дитини на оздоровлення. Додаткова інформація за телефоном “гарячої лінії”: 0997134250, понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00.

Оздоровлення дітей, що перебувають у Донецькій області

Волноваська міська військово-громадянська адміністрація запрошує батьків дітей віком від 7 до 18 років подати заяву для постановки в чергу на відпочинок та оздоровлення дітей Волноваської міської територіальної громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 2024 році. Тривалість оздоровчої зміни – 21 день, тривалість відпочинку – 14 днів.

Бланк заяви про намір оздоровлення або відпочинку дітей, а також інструкції із заповнення доступні за посиланням.

Документи (з проставленням електронно-цифрового підпису) надсилати на електронну пошту ЦПАП Волноваської міської ЦВА на адресу cnap.volnovahavca@dn.gov.ua з позначкою “Оздоровлення” у темі електронного листа.

Літній відпочинок дітей із Луганської області у місті Дніпро.

Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс “Юність” запрошує дітей від 6 до 17 років із Сєвєродонецької територіальної громади у майданчик відпочинку, де діти зможуть насолодитися унікальними активностями та спілкуванням з однолітками.

На дітей чекають:

цікаві пригоди

квести

ігрові та розважальні програми

майстер-класи.

Для реєстрації на відпочинок заповніть форму за посиланням.

Для додаткової інформації дзвоніть за телефоном: 0950938483 Юлія Володимирівна.

Майданчик розташований на базі Сєвєродонецького гум хабу за адресою: проспект Калнишевського, 27К м. Дніпро.

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