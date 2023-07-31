5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

2
Тег:
ВійнаМаріуполь
2

Які напрямки підходів до Маріуполя укріплюють росіяни в очікуванні ЗСУ

Журналіст
Які напрямки підходів до Маріуполя укріплюють росіяни в очікуванні ЗСУ
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Російські окупанти продовжують укріплювати деякі напрямки підходів до Маріуполя. Ворог боїться наступу українських військ

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, в очікуванні Сил оборони України росіяни почали метушню в місті.

Про це розповідає НСН з посиланням на Хвиля.

“Будівництва безпосередньо біля Маріуполя ми наразі не бачимо. На деяких ділянках окупанти терміново добудовуються”, – зазначив Андрющенко.

Так, росіяни чекають ЗСУ виключно із Запорізького та Донецького напрямків.

Які напрямки підходів до Маріуполя укріплюють росіяни в очікуванні ЗСУ

Які напрямки підходів до Маріуполя укріплюють росіяни в очікуванні ЗСУ

Сам Маріуполь щільно оточений “зубами” та бліндажами. Там постійно тренується гарнізон окупантів.

Унаслідок вибуху 17 липня на Керченському мосту рухнув один з прольотів, тому його закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об’їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані українські міста – Маріуполь зокрема.

Разом з напливом відпочивальників з Росії ситуація наближається до колапсу. Ворог не зможе швидко перекидати військових і техніку.

“Маріуполь уже готується зустрічати весь потік, який їхатиме в обидва боки – з Криму і до нього”, – сказав раніше Андрющенко.

Ще новини України: Радили об’їжджати мінні поля – військові ЗСУ розповіли про німецьких інструкторів

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×