Російські окупанти продовжують укріплювати деякі напрямки підходів до Маріуполя. Ворог боїться наступу українських військ

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, в очікуванні Сил оборони України росіяни почали метушню в місті.

Про це розповідає НСН з посиланням на Хвиля.

“Будівництва безпосередньо біля Маріуполя ми наразі не бачимо. На деяких ділянках окупанти терміново добудовуються”, – зазначив Андрющенко.

Так, росіяни чекають ЗСУ виключно із Запорізького та Донецького напрямків.

Які напрямки підходів до Маріуполя укріплюють росіяни в очікуванні ЗСУ

Сам Маріуполь щільно оточений “зубами” та бліндажами. Там постійно тренується гарнізон окупантів.

Унаслідок вибуху 17 липня на Керченському мосту рухнув один з прольотів, тому його закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об’їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані українські міста – Маріуполь зокрема.

Разом з напливом відпочивальників з Росії ситуація наближається до колапсу. Ворог не зможе швидко перекидати військових і техніку.

“Маріуполь уже готується зустрічати весь потік, який їхатиме в обидва боки – з Криму і до нього”, – сказав раніше Андрющенко.

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