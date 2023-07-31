Російські окупанти продовжують укріплювати деякі напрямки підходів до Маріуполя. Ворог боїться наступу українських військ
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, в очікуванні Сил оборони України росіяни почали метушню в місті.
Про це розповідає НСН з посиланням на Хвиля.
“Будівництва безпосередньо біля Маріуполя ми наразі не бачимо. На деяких ділянках окупанти терміново добудовуються”, – зазначив Андрющенко.
Так, росіяни чекають ЗСУ виключно із Запорізького та Донецького напрямків.
Які напрямки підходів до Маріуполя укріплюють росіяни в очікуванні ЗСУ
Сам Маріуполь щільно оточений “зубами” та бліндажами. Там постійно тренується гарнізон окупантів.
Унаслідок вибуху 17 липня на Керченському мосту рухнув один з прольотів, тому його закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об’їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані українські міста – Маріуполь зокрема.
Разом з напливом відпочивальників з Росії ситуація наближається до колапсу. Ворог не зможе швидко перекидати військових і техніку.
“Маріуполь уже готується зустрічати весь потік, який їхатиме в обидва боки – з Криму і до нього”, – сказав раніше Андрющенко.
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