Радили об’їжджати мінні поля – військові ЗСУ розповіли про німецьких інструкторів

Німецькі інструктори під час навчань радили українським військовим об’їжджати мінні поля збоку.

Під час навчань танкістів ЗСУ на танках Leopard 2 у Німеччині інструктори з Бундесверу отримали від українців питання про те, як діяти на танках під час проходження мінного поля. Відповідь німців здивувала.

Вони радили українським військовим “просто об’їхати мінне поле”, не враховуючи, що росіяни замінували практично всю лінію фронту.

Про це один з танкістів ЗСУ розповів у інтерв’ю виданню WELT, передає НСН.

Ймовірно, така порада була дана через те, що в уявленні Бундесверу мінне поле – це площа 100х200 метрів, яку дійсно можливо просто об’їхати. Про те, що у реальності росіяни мінують цілі гектари та активно використовують дистанційне мінування – німецькі військові просто не здогадуються.

Ми їх запитуємо, як ви проходите мінні поля. Вони нам пояснюють, що їх потрібно просто об’їжджати. На їхніх картах прописані мінні поля розміром 100 на 200 метрів. Але у нас такого немає, у нас гектари цих мінних полів, розумієте? кажуть українські військові.

Більше того, мова йде саме про інструкторів, які мають знати всі внутрішні настанови Бундесвера. Це означає, що саме так й підготовлені інші танкісти збройних сил Німеччини, а цілком можливо, що й всі танкісти Альянсу.

Німецькі інструктори під час навчань радили об’їжджати мінні поля. Відео

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