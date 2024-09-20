Через бойові дії у Донецькій області ввели обмеження руху – що відомо

У Донецькій області було вирішено ввести тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб. Про кого йдеться.

Зокрема, йдеться про представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За словами Філашкіна, мова про населені пункти, де ведуться активні бойові дії на Донеччині.

“Для пересування та роботи в цих громадах неурядовим організаціям відтепер необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту”, – розповів начальник Донецької ОВА.

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У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати у громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді.

“Ще раз хочу наголосити, що життя людей – найвища цінність, тому робимо все можливе для того, щоб його захистити”, – підкреслив Філашкін.

Евакуація у Донецькій області

Як відомо, через активні бойові дії у Донецькій області проводиться примусова евакуація цивільного населення та дітей.

Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре,

а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

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