Окупанти у п’ятницю, 20 вересня, ракетами вдарили по Одесі. У результаті атаки пошкоджено припортову інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Про деталі обстрілу повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передають “Новини України – НСН”.

Кіпер зазначив, що уламки ракети пошкодили припортову інфраструктуру та цивільні об’єкти міста, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

У результаті атаки, четверо людей отримали поранення. Медичні служби надають їм всю необхідну допомогу.

Попередньо встановлено, що російська армія використала під час атаки по Одесі балістичні ракети Іскандер-М.

Росіяни ракетами “Іскандер” вдарили по Одесі – пошкоджено припортову інфраструктуру, є постраждалі

Правоохоронці документують всі наслідки чергового обстрілу.

“Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте в укриття!”, – наголосив очільник ОВА.

Відомо, що повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 13.55. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. За лічені хвилини у місті пролунала серія вибухів.

Після вибухів у небі над містом було видно дим. Відбій тривоги оголосили о 14.28.

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