Сили оборони України влучили в командний пункт окупантів у селі Юр’ївка, що неподалік Маріуполя

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає НСН.

Зазначимо, Юр’ївка — село на Донеччині на схід від Урзуфа, розташоване на узбережжі Білосарайської затоки біля місця впадання річки Комишувата в Азовське море.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що українські військові влучили у пункт окупантів в таборі «Хвиля» («Волна»).

Українські військові влучили в командний пункт окупантів неподалік Маріуполя

«Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже», — пише Андрющенко.

Він заявив, що росіяни спершу хотіли замовчати факт влучання, потім розповісти про нібито загибель всіх місцевих, але у підсумку опублікували обрізані фото.

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