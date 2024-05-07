Обстріли Сумщини: окупанти вбили чоловіка і поранили дітей

Обстріли Сумщини не вщухають. Окупанти вбили чоловіка і поранили дітей. Загиблий був працівником агропідприємства у Новослобідській громаді.

Про загиблого цивільного повідомили у Новослобідській сільській раді, передають Новини України – НСН.

За даними сільради, 6 травня ворог обстріляв громаду з артилерії та завдав авіаційних ударів. В результаті обстрілів було пошкоджено агропідприємство. Загинув робітник підприємства

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Також на Сумщині вчора було поранено двох дітей.

Враховуючи небезпечну ситуацію, що спостерігаємо останні тижні, просимо всіх дотримуватись правил безпеки! Слідкуйте за своїми дітьми! Сьогодні на території однієї з громад Сумського району, в результаті артилерійського обстрілу були поранені дві дитини. На всякий випадок зробіть необхідний запас води, їжі, зарядіть павербанки і ліхтарі. Бережіть себе та своїх рідних і близьких вам людей! – йдеться у повідомленні Новослобідської громади 6 травня

Обстріли Сумщини за добу

У Сумській ОВА повідомляють, що протягом дня 6 травня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Росіяни завдавали ударів дронами, КАБами та артилерією.

В ОВА підтверджують, що у Краснопільській громаді внаслідок одного із артобстрілів травмовано двох дітей 2009 р.н. та 2010 р.н, а також поранено місцевого жителя.

Вже сьогодні вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська та Есманьська громади.

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