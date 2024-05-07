Меморіал: вбиті росією. Анна Шаля, 12 років, Донеччина, травень

Вбиті росією. 12-річна Анна приїхала з батьками до бабусі, аби допомогти по господарству. О 18:30 російська армія розпочала обстріл. Дівчинка і її бабуся загинули… Аня була єдиною дитиною у своїх батьків.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анна Шаля

Життя 12-річної Анни Шалі відібрав ворожий обстріл села Мемрик, що в Донецькій області. 2 травня 2024 року дівчинка з родиною приїхала до бабусі допомогти по господарству. О 18:30 російська армія завдала удару по цьому населеному пункту з РСЗВ «Град».

Ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, влучивши у припаркований біля будинків автомобіль. Дівчинка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, а поруч не стало її бабусі Світлани. Маму Анни госпіталізували.

Анна народилася 11 листопада 2011 року в Донецькій області. Із родиною вона мешкала в Новогродівці. Навчалася в шостому класі тамтешнього закладу загальної середньої освіти №10 І-ІІІ ступенів ім. Тараса Шевченка. Обожнювала тварин. Займалась гімнастикою.

«Життєрадісна, творча, брала активну участь у житті класу. Вона мала багато мрій та планів на майбутнє. Саме такою її пам’ятатимуть друзі та рідні», – розповіли у Новогродівській міській територіальній громаді

В Анни залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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