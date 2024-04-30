У Центрі протидії інформації РНБО України розповіли, чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень у 2024 році

РВійська РФ можуть готувати ракетні удари по Україні у період Великодніх свят.

Про це повідомив керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко, передають Новини України – НСН.

Чи є загроза масованої ракетної атаки на Великдень – ЦПД

“Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Якщо щось подібне заявлятиметься в інфопросторі, ми повідомлятимемо, але вже варто не нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття”, – сказав Сличко.

Сличко також нагадава про високу активність диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних областях України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.

Окрім того, у Центрі протидії інформації очікують зростання релігійних конфліктів у інформаційному полі в період Великодніх свят.

“Ми прогнозуємо зростання релігійних конфліктів у інфополі в період Великодніх свят. Росія, як завжди, бере якийсь серйозний інфопривід і викручуватиме його у своєму ключі. Збільшуватиметься кількість провокативних фейків, маніпуляцій щодо пригнічення священнослужителів, щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні”, – додав Сличко.

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