Контрнаступ ЗСУ – українські військові просунулися на двох напрямках: ISW

Контрнаступ ЗСУ триває. Українські військові під час контрнаступальних операцій просунулися на двох напрямках

ЗСУ просунулися у двох напрямках: у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Тим часом російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає НСН з посиланням на новий звіт ISW.

Бійці ЗСУ 14 серпня вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни продовжують контрнаступальні операції на Мелітопольському (західна частина Запорізької області) та Бердянському (західна частина Донецької області та східна частина Запорізької області) напрямках.

У Міноборони додали, що ЗСУ досягли певних успіхів на південь і на південний схід від н.п. Старомайорське (9 км на південний схід від Великої Новосілки) в напрямку Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Також Маляр зазначила, що бійці продовжують наступання в Урожайному, а деякі російські джерела стверджували, що ЗСУ контролюють північну частину населеного пункту.

Командир батальйону окупантів “Схід” Олександр Ходаковський (це угруповання знаходиться під Урожайним), поскаржився, що війська РФ не перекидають у цей район додаткові резерви та артилерійські дивізіони. Також він стверджував, що батальйон “Схід” намагається утримати контроль над Урожайним “усі наявними силами”, але сили, що діють у цьому районі, виснажені та зазнають втрат.

Експерти ISW раніше оцінювали, що російським силам не вистачає доступних оперативних резервів, які б дозволили їм проводити ротацію або вводити додаткові підкріплення, і що оборонні лінії інтервентів можуть “бути крихкими”.

Контрнаступ ЗСУ – українські військові просунулися на двох напрямках

Деякі російські блогери стверджували, що ЗСУ продовжували контрнаступні операції у районі н.п. Роботино (13 км на південь від Орєхова) у західній частині Запорізької області, і просувалися у південній частині Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Заступник голови Міноборони України Маляр додала, що за минулий тиждень ЗСУ просунулися на 3 квадратні кілометри на Бахмутському напрямку і звільнили загалом 40 квадратних кілометрів з моменту початку наступальних дій на цьому напрямі.

Ключові висновки:

Кримська окупаційна “влада” намагається застосувати нові федеральні санкції до осіб, які публікують матеріали, що розкривають місцезнаходження та операції російських військових об’єктів на захопленому півострові.

У ніч з 13 на 14 серпня РФ завдала серії ракетних та безпілотних ударів по Одеській області.

Міноборони РФ, ймовірно, як і раніше, не може повністю взяти під контроль деякі російські приватні військові компанії, які пов’язані з російськими чиновниками та бізнесменами або отримують від них спонсорську підтримку.

Офіційні особи США оголосили про новий пакет допомоги Україні у розмірі 200 мільйонів доларів 14 серпня.

ЗСУ вели наступальні дії під Куп’янськом, на рубежі Сватове – Кремінна, під Бахмутом, у прикордонні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та просувалися в районі Бахмута.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Куп’янська, на рубежі Сватове – Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка – Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області, у західній частині Запорізької області, та просунулися в районі Куп’янська.

Росгвардія продовжує формувати нові полки і призначати видатних російських ультранаціоналістів командувати своїми підрозділами, можливо, у спробі стимулювати вербування.

Російська влада звільняє місцевих “чиновників” на окупованих територіях України, ймовірно, для того, щоб заповнити вакансії кращими кандидатами на майбутніх регіональних “виборах”.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Українські військові цього літа активізували наступальні дії на півдні України, а саме у Мелітопольському та Бердянському напрямах у Запорізькій та Донецькій областях. За цей час удалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Тим часом поки просування Сил оборони стримують мінні поля ворога і побудована окупантами потужна лінія оборони.

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