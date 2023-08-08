Окупанти заявляли про відведення військ з Каховки – Міноборони України попереджає про провокації

Російські окупанти заявляли про відведення військ з Каховки та інших населених пунктах Херсонської області.

Росіяни на Херсонщині шукають різні способи, щоб виявляти проукраїнськи налаштованих громадян. Для цього вони вдаються до різних провокацій, у тому числі оголошуючи нібито “відведення” своїх військ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр, передає НСН.

“У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки”, написала вона у Телеграмі.

За даними Маляр, в цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих “правоохоронців”.

Крім того, окупанти навмисно відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету.

Саме в цей час вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Раніше ми писали, що росіяни влучили у Пункт Незламності у Херсоні. За минулу добу у Херсонській області внаслідок російської агресії 1 людина загинула, 13 – дістали поранення.

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