На Запоріжжі ворог інсценізував відвід військ, а біля Андріївки дійсно відійшов: що відбувається на фронті 2 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот двадцять п’яту добу. Про ситуацію на фронті 2 серпня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу «Shahed». Пуски здійснювались із трьох напрямків – Курськ та Приморсько-Ахтарськ (рф) і Чауда (тимчасово окупований український Крим).

Протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 23 ударних БпЛА.

Більшість «шахедів» збито на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Загальна ситуація на фронті 2 серпня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході них противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки. Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Важкі бої тривають.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема це Залізний Міст, Галаганівка Чернігівської області; Шпиль, Юнаківка, Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Оріхово-Василівка, Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Невельське та Новобахмутівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Зоряне, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Козацьке, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.

Що відбувається на прикордонні і на окупованих територіях

У прикордонних з Україною районах курської області введено комендантську годину з 21:00 до 06:00. Особовому складу частин та підрозділів угруповання прикриття кордону рф у визначений час заборонено покидати позиції та місця розташування без попереднього погодження з керівництвом.

У населеному пункті Каховка Запорізької області окупанти, із залученням спеціальної техніки, намагалися виявити серед місцевого населення осіб, які співпрацюють з Силами оборони України. Так, протягом 30 липня, загарбники поширювали інформацію, що наступної доби планується відведення військ із зазначеного населеного пункту. З 01:00 було вимкнено мобільний зв’язок та стаціонарний інтернет. З 01:00 по 04:00 вулицями рухались вантажні та легкові авто для створення ефекту масового переміщення техніки. Водночас, вулицями міста курсували спеціальні автомобілі з радіопеленгаторами.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 – по командному пункту та 1 по – зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.

Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, 1 засіб ППО, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 25 автомобілів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4217 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од,

артилерійських систем – 4866 (+27) од,

РСЗВ – 700 (+1) од,

засоби ППО ‒ 463 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15),

крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7349 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 718 (+0).

Дані уточнюються.

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