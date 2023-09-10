ЗСУ просунулися біля Роботиного ще на 1,5 км – Сили оборони

ЗСУ просунулися біля Роботиного, що у Запорізькій області на Мелітопольському напрямку, ще на 1,5 км.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК Україна.

Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території, – сказав він

Штупун не уточнив, за який час звільнено цю територію.

При цьому українські військові стримують атаки ворога у Донецькій області, зокрема на Мар’їнському напрямку.

А у районі Мар’їнки українські військові відбили близько 15 спроб атак ворога. Окупанти не полишають спроб взяти ті руїни, які раніше були містом Мар’їнка, – зазначив речник

За його словами, окупанти продовжують використовувати тактику “м’ясних штурмів”, щоб відбити втрачені позиції або ж прорвати оборону ЗСУ. Штупун додав, що загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали 226 осіб, у полон здалися 5 окупантів.

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