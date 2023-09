Росія відправила в район Роботиного на Запоріжжі додаткові сили – розвідка Британії

Британська розвідка вважає, що Росія передислокувала в район Роботиного на Запоріжжі додаткові сили з інших напрямків для заміни ослаблених підрозділів. Цю інформацію підтверджують і в ЗСУ.

За даними британців, це свідчить про обмежену здатність наступальних операцій ворога на інших ділянках фронту.

Про це в соцмережі Х (колишній Твіттер) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає НСН.

Британська розвідка зазначає, що підрозділи ЗСУ просунулися до багаторівневого головного рубежу російської оборони на схід від Роботиного. Українські сили продовжують поступовий тактичний наступ на російські позиції і послабляють російські сили в цьому районі.

У зведенні зазначається, що українські сили також продовжували тиск на російські позиції на південь від Бахмута, поступово закріплюючи позиції між Кліщіївкою та Андріївкою.

Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на їхні оборонні лінії, особливо навколо Роботиного, вважає британська розвідка.

