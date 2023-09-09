Росія відправила в район Роботиного на Запоріжжі додаткові сили – розвідка Британії

Британська розвідка вважає, що Росія передислокувала в район Роботиного на Запоріжжі додаткові сили з інших напрямків для заміни ослаблених підрозділів. Цю інформацію підтверджують і в ЗСУ.

За даними британців, це свідчить про обмежену здатність наступальних операцій ворога на інших ділянках фронту.

Про це в соцмережі Х (колишній Твіттер) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає НСН.

Британська розвідка зазначає, що підрозділи ЗСУ просунулися до багаторівневого головного рубежу російської оборони на схід від Роботиного. Українські сили продовжують поступовий тактичний наступ на російські позиції і послабляють російські сили в цьому районі.

У зведенні зазначається, що українські сили також продовжували тиск на російські позиції на південь від Бахмута, поступово закріплюючи позиції між Кліщіївкою та Андріївкою.

«Цілком імовірно, що Росія передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити ослаблені підрозділи навколо Роботиного. Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту», йдеться у зведенні.

Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на їхні оборонні лінії, особливо навколо Роботиного, вважає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 September 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/1MTC91GtCL 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TxYidLP9Ta — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2023

Ситуація на фронті – інформація від Сил оборони

Як повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, українські війська продовжують просуватися біля Роботиного у Запорізькій області та стримують наступ ворога поблизу Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині.

«Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є», сказав він.

Речник підтвердив, що росіяни перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. Окупанти також намагаються відновити утрачені позиції, але безуспішно.

За його словами, українські захисники також продовжуються стримувати наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

«Там ворог більше застосовує підрозділи “шторм-z”. Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки і Пречистівки Донецької області», сказав Штупун.

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