ЗСУ просунулися у глибину оборони ворога на Запоріжжі – Уршалович

Сили оборони України просунулися в глибину оборони ворога на Запоріжжі, а саме на Мелітопольському напрямку, ліквідувавши до роти окупантів.

Про це заявив т.в.о директор департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу, передає НСН.

За його словами, на Мелітопольському напрямку особовий склад штурмових груп бригад “Гвардії наступу” у взаємодії з підрозділами ЗСУ на окремих напрямках мав успіх та просунувся в глибину оборони ворога.

“Під час проведення наступальних дій гвардійці ліквідували до роти загарбників та захопили їхні позиції, а поблизу Новопрокопівки знищили МТЛБ противника”, сказав Уршалович.

Ситуація на фронті

Як зазначав у ранковому звіті Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися по кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях, тоді як росіяни продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Днем раніше у звіті йшлося, що українські військові утримують позиції та наступають у районі Роботиного Запорізької області. Крім того, сили оборони просунулися приблизно на п’ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту точаться важкі бої.

Раніше ми писали, що ЗСУ мають успіх у напрямку Вербового на Запоріжжі, закріплюються на досягнутих рубежах.

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