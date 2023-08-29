ЗСУ мають успіх у напрямку Вербового на Запоріжжі, закріплюються на досягнутих рубежах

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Запоріжжі, зокрема мають успіх в просуванні у напрямку Вербового.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає НСН.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках В напрямку Новоданилівка-Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни зі свого боку вели безрезультатні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Окупанти, за даними Генштабу, зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, переміщують свої підрозділи та війська, активно застосовують резерви.

Окрім того, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Там зараз тривають важкі бої.

Раніше ми писали, що після звільнення Роботиного українські військові просуваються далі.

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