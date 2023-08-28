Сьогодні, 28 серпня, в окупованому Енергодарі було уражено «казарму» підрозділу росгвардії омон «ахмат-1».

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу ГУР МО.

«28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу росгвардії омон «ахмат-1», йдеться у повідомленні.

В українській розвідці розповіли, що після окупації міста кадирівці захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків.

«О 09.50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених кадирівців», інформують в ГУР.

Зазначається, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

«Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет», додали в розвідці.

В окупованому Енергодарі уражено «казарму» кадирівців. Відео

Як повідомлялось раніше, 24 серпня 2023 року у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно помешкання «заступника голови» окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.

А 23 серпня 2023 року, у День Державного прапора України, в штабі відділення фсб міста Енергодар Запорізької області за адресою вул. Набережна, 24 відбувався захід для особового складу окупаційних військ.

«Близько 19.00, у момент найбільшої концентрації рашистів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі. На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими «Уралами» відвезли у напрямку Мелітополя», доповіли в ГУР.

Ще новини України і світу: Cкільки росія виготовляє ракет та “шахедів” і по яких об’єктах може бити восени