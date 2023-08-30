Росія може готувати масові обстріли взимку по Україні. Про це розповів Юрій Ігнат. Він також припустив, яку зброю використовуватимуть окупанти

Ймовірно, для атак окупанти будуть більше використовувати дешеві “Шахеди”.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю “Суспільному”. Про це розповідає НСН.

“Я думаю, вони будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів”, – зазначив він.

Ігнат припускає, що росіяни можуть у своїх атаках більше використовувати дрони-камікадзе, тому що виробляти “Шахеди” швидше та дешевше. Він також нагадав, що Росія вже розпочала виробляти такі дрони на своїй території.

Чи будуть масові обстріли взимку по Україні і яку зброю може використати росія

При цьому речник не взявся оцінювати інтенсивність можливих обстрілів України у холодний період. Він зазначив, що на це впливають багато факторів, зокрема, і ситуація усередині Росії.

Масові обстріли України

Минулої осені та зими російські загарбники масово обстрілювали Україну. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою окупантів було пошкодження енергетичної інфраструктури, щоб спричинити в Україні блекаут. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Ще новини України: Яким областям найбільше загрожує відключення світла взимку – прогноз експертів