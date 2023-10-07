Народні депутати побили чоловіка на вулиці відкрито кримінальну справу

У Києві народні депутати побили чоловіка на вулиці. Генпрокурор відкрив кримінальне провадження.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Генпрокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження відносно двох народних депутатів Артема Дмитрука і Олександра Куницького через бійку.

Парламентарям закидають «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб» (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Зокрема, їм може загрожувати штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або взяття під варту на строк до 6 місяців, або до 5 років ув’язнення.

Справу депутатів об’єднали в одне провадження, яким займатиметься Державне бюро розслідувань.

Депутати від «Суги народу» побили чоловіка на вулиці – що відомо

Удень 5 жовтня в Telegram-каналах поширили відео, на якому чоловік зі слідами побиття розповідає, що Дмитрук та Куницький почали штовхати й бити його на вулиці, звинувативши у шахрайстві.

За словами чоловіка, який не назвав свого імені, подія сталась о 10 годині.

Дмитрук у коментарі виданню «Новини Live» розповів свою версію подій. Так, за словами Дмитрука, він разом із Куницьким приїхав до одного з бізнес-центрів столиці, щоб «перевірити роботу шахрайського колцентру».

Народний депутат стверджує, що чоловік намагався спровокувати його з колегою, щоб вихопити телефон з інформацією про колцентр. Обидва депутати написали заяву в поліцію.

Більше про депутатів

Артем Дмитрук — народний депутат IX скликання (з 2019 року), обраний за виборчим округом №133 (Одеська область). Він є майстром спорту міжнародного класу з паверліфтингу.

За даними руху «Чесно», Дмитрук разом з іншим народним депутатом Олексієм Леоновим поклали квіти до Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів.

У листопаді 2021 року депутата виключили із фракції «Слуга Народу», а згодом він влаштував бійку в Одеській міськраді, щоб пройти до зали засідань.

Олександр Куницький — також народний депутат України IX скликання. Він балотувався до Верховної Ради від «Слуги Народу» за мажоритарним округом №169 у Харкові. Під час реєстрації з’ясувалося, що в Куницького є ізраїльське громадянство (від якого він нібито відмовився), але суд усе ж дозволив йому брати участь у виборах.

Після розслідування «Схем» у квітні 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало в суд два протоколи щодо Куницького через факт розсилання депутатських звернень в інтересах пов’язаного з ним бізнесу. Але Печерський суд Києва в липні закрив провадження проти депутата, писало «Радіо Свобода».

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