Раптово помер народний депутат України, голова комітету – йому було 50 років

Раптово помер народний депутат України з Прикарпаття. Про це повідомили у Верховній Раді Руслан, передає НСН. Нардеп помер сьогодні. Причини його смерті наразі невідомі.

“Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України сьомого, восьмого та дев’ятого скликань Андрій Іванчук. Щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам’ять!”, – йдеться у повідомленні

Помер народний депутат Андрій Іванчук: що про нього відомо

Андрій Іванчук народився 16 червня 1973 року в Івано-Франківську.

З 12 грудня 2012 року до 27 листопада 2014 року він був нардепом від ВО “Батьківщина”, а в 2014 році пройшов до парламенту від партії “Народний фронт”. Згодом, у 2019 році його обради до Верховної Ради України дев’ятого скликання як безпартійного самовисуванеця за 88 округом (Івано-Франківська область). А 6 грудня 2019 року став членом депутатської групи “Довіра”.

Андрій Іванчук був головою Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

У листопаді 2020 року Іванчука спіймали на неперсональному голосуванні.

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