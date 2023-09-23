У кого з депутатів ВР забрали зарплати через “прогули” – названо імена

Низка народних депутатів ВР не отримують зарплати, через те, що не з’являються на засіданнях.
Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає НСН.
За його словами, зарплатню не отримають нардепи:
- Анжеліка Лабунська (фракція “Батьківщина”);
- Ігор Палиця (депутатська група “За Майбутнє”);
- Степан Івахів (депутатська група “За Майбутнє”);
- Федір Христенко (заборонена партія “ОПЗЖ”);
- Сергій Шахов (депутатська група “Довіра”).
Тобто це ті люди, чию неприсутність у залі парламенту фіксують за результатами голосування, пояснив голова парламенту.
“Прогульникам” Стефанчук надсилає листи з вимогою з’являтися на засідання
Стефанчук розповів, що періодично надсилає цим депутатам листи і просить прийти на роботу, однак позбавити їх мандата за прогули засідань він не може.
“Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження”, додав він.
Водночас він заявив, що Верховна Рада VIII скликання “ніколи в житті не мала такої присутності”, як це демонструють нинішні депутати IX скликання.
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