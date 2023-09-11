“Укрзалізниця” змінює маршрут курсування низки поїздів через ремонт

“Укрзалізниця” змінює маршрут курсування низки поїздів через проведення ремонтних робіт

В Україні змінили курсування низки поїздів через ремонт на дільниці Надвірна – Делятин.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Укрзалізницю”.

“Укрзалізниця” змінює маршрут курсування низки поїздів

Деякі поїзди будуть курсувати тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні.

Це стосується таких рейсів:

поїзд №6/5 Запоріжжя – Ясіня слідуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

поїзд №15/16 Харків – Ясіня буде курсувати до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

поїзд №95/96 Київ – Рахів йтиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №26/25 Одеса – Рахів буде курсувати до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №130/129 Полтава – Ворохта буде слідувати до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

поїзд №229/230 Київ – Ворохта – Київ буде йти до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ – Рахів, який відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня. Вони будуть прибувати до Рахова пізніше – о 9:00 замість 7:17.

Крім того, рейси №56 Рахів – Київ будуть відправлятися з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше – о 14:28 замість 16:26.

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