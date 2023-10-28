Таксист, який відмовився везти пасажирок через українську мову, зробив заяву (відео)

Таксист, який відмовився везти пасажирок через українську мову, зробив заяву. Він записав і оприлюднив відео після декількох днів свого мовчання, – коли набирав обертів скандал, пов’язаний із його вчинком, передає НСН.

Таксист, зокрема, подякував усім “небайдужим людям, хто підтримав його” у цьому конфолікті. А решту українців він обізвав “провокаторами”. Цікаво, що при цьому на відео чоловік намагається говорити українською мовою.

Таксист, який відмовився везти пасажирок через українську мову, зробив заяву

Ось що сказав таксит:

“Доброго дня. Я і не ховаюсь. Не вірте фейкам, які про мене говорять та пишуть. Я такий же чоловік, як ви і живу у себе дома. Всім величезна подяка небайдужим людям, які відгукнулись на цей інцидент. Також за хоробрість тим, які писали під постами хейтерів і провокаторів свої коментарі. І тим, хто підтримував мене морально, сидячи вдома”

Нагадаємо, у Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок “хворими людьми”.

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