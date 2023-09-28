Зміни на НМТ-2024 для нацменшин – чи включать до списку російську мову

В УЦОЯО анонсували зміни на НМТ-2024. Наступного року в Україні він буде доступний до складання мовою національних меншин. Стало відомом, чи включать до списку російську мову

Російську мову до цього списку не включатимуть.

Про таке розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в інтервʼю Українській правді. Життя, повідомляє НСН.

За її словами, перекладати тест на мову агресора не збираються.

Скласти іспити з історії України, математики, біології, хімії та фізики зможуть випускники, які здобували освіту мовами національних меншин, зокрема завдання будуть перекладені на угорську, польську, румунську та кримськотатарську мови. Російської серед них точно не буде.

Зміни на НМТ-2024 для нацменшин –російська мова стане винятком

“Ті здобувачі освіти, які захочуть проходити оцінювання однією із цих мов, звичайно, матимуть на це право. Водночас зауважу, що вступникам, краще зосередитися на підготовці до проходження тестів українською, адже навчання в закладах вищої освіти відбуватиметься саме цією мовою. Утім, звісно, вибір за самими учасниками”, – зазначила керівниця УЦОЯО.

Вона також додала, що про реалізацію процесу буде повідомлено згодом.

Як відомо, НМТ-2024 матиме деякі зміни, зокрема на учнів чекатиме іспит із чотирьох предметів, три з яких будуть обовʼязковими, а один на вибір.

В УЦОЯО також розповіли, що проходити тестування буде протягом одного дня та на виконання завдань тестувальники матимуть чотири години – по годині на кожен предмет. На такий крок довелося піти, аби гарантувати безпеку усім учасникам мультиипредметного тесту.

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