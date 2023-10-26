Хлопець прикинувся матрацом, щоб незаконно перетнути кордон – ДПСУ (фото)

На українсько-польського кордоні виявили 21-річного хлопця, який намагався незаконно перетнути кордон під ковдрою.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає НСН.

Прикордонники у пункті пропуску «Рава-Руська» виявили чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Ним виявився громадянин України, 2002 року народження, йдеться у повідомленні.

Юнак сховався під ковдру у спальному відділенні кабіни вантажного автомобіля, яким керував його батько – 44-річний громадянин України.

У ДПСУ зазначили, що за спробу незаконного перетину кордону порушника притягнули до відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративну відповідальність.

Також у діях хлопця вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України, тобто ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

А в діях його батька — ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ — «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Тепер спробі незаконного перетину кордону та іншим супутнім правопорушенням дасть оцінку поліція.

Прикордонники пожартували на своїй сторінці у Facebook, назвавши хлопця «супергероєм» — «людиною-матрацом».

Що загрожує сину й батьку?

Спроба незаконного перетину кордону тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт до п’ятнадцяти діб.

А ось ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається вже позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Стільки ж може загрожувати за незаконне переправлення людей через кордон.

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