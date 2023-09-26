Військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон, не уникнуть відповідальності – ДПСУ

Військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон України після початку повномасштабного вторгнення, не уникнуть відповідальності за порушення після повернення

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону “Єдині новини”, інформує НСН.

За його словами, спроби незаконно перетнути кордон фіксують щоденно.

Військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон, не уникнуть відповідальності

Деякі військовозобов’язані знаходять способи перетнути незаконно кордон поза межами пунктів пропуску.

“Якщо хтось у незаконний спосіб перетнув державний кордон, надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання”, – сказав речник ДПСУ.

Найбільше спроб відбуваються поза межею пункту пропуску на кордоні з Румунією, додав Андрій Демченко.

Менше випадків фіксують на пункті пропуску на кордоні з Польщею, коли чоловіки використовують підробні документи.

За словами речника, нині фіксують значно менше випадків незаконного перетину кордону в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення, коли в середньому затримували 80-90 порушників протягом дня.

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