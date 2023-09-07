Чи заборонять виїзд за кордон деяким жінкам з 1 жовтня – прикордонники дали коментар

Як повідомили у Держприкордонслужбі, наразі обмеження на виїзд за кордон діє для чоловіків призовного віку, а також окремих посад держслужби та визначених посадових осіб.
Інформації про зміни з 1 жовтня щодо обмеження виїзду для жінок, які перебувають на військовому обліку прикордонники поки не мають.
Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає НСН з посиланням на Громадське.
Виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.
Демченко зазначив, що правила перетину кордону регулюються постановою уряду №57 і чітко визначають умови перетину кордону під час дії воєнного стану і категорії людей, яким можна перетинати кордон.
«Загалом на сьогодні обмеження діє щодо чоловіків віком від 18 до 60 років, а також окремих посад держслужби і визначених посадових осіб. Якщо буде ухвалене рішення про обмеження ще якоїсь категорії людей, будуть визначені чіткі умови пропуску, інші особливості, прикордонники це забезпечать»,зазначив Демченко.
Перед цим член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та представник президента в парламенті Федір Веніславський зазначив, що вже з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік.
«Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов’язаних. А військовозобов’язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов’язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду», зазначив Веніславський.
На питання, чи вже доводили до відома Держприкордонслужби про можливі зміни з 1 жовтня Андрій Демченко відповів, що у нього такої інформації немає.
У коментарі «РБК-Україна» Демченко наголосив, що те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам.
Військовий облік жінок з 1 жовтня
У 2021 році Міноборони видало наказ, яким затвердило перелік спеціальностей та/або професій, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
У липні 2022-го Генштаб ЗСУ зазначав, що на військову службу призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.
Тоді пояснювали, що гострої потреби істотно збільшувати кількість жінок на військовому обліку в Україні немає. Міноборони передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону про військову службу щодо добровільного взяття на військовий облік жінок. Завдяки цьому Генштаб мав розробити зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротити перелік до оптимальної потреби. Наприклад, для ЗСУ є потреба в спеціалістах та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.
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