Чи заборонять виїзд за кордон деяким жінкам з 1 жовтня – прикордонники дали коментар

Як повідомили у Держприкордонслужбі, наразі обмеження на виїзд за кордон діє для чоловіків призовного віку, а також окремих посад держслужби та визначених посадових осіб.

Інформації про зміни з 1 жовтня щодо обмеження виїзду для жінок, які перебувають на військовому обліку прикордонники поки не мають.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає НСН з посиланням на Громадське.

Виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.

Демченко зазначив, що правила перетину кордону регулюються постановою уряду №57 і чітко визначають умови перетину кордону під час дії воєнного стану і категорії людей, яким можна перетинати кордон.

«Загалом на сьогодні обмеження діє щодо чоловіків віком від 18 до 60 років, а також окремих посад держслужби і визначених посадових осіб. Якщо буде ухвалене рішення про обмеження ще якоїсь категорії людей, будуть визначені чіткі умови пропуску, інші особливості, прикордонники це забезпечать», зазначив Демченко.

Перед цим член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та представник президента в парламенті Федір Веніславський зазначив, що вже з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік.

«Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов’язаних. А військовозобов’язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов’язаних. Тобто, якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду», зазначив Веніславський.

На питання, чи вже доводили до відома Держприкордонслужби про можливі зміни з 1 жовтня Андрій Демченко відповів, що у нього такої інформації немає.

У коментарі «РБК-Україна» Демченко наголосив, що те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам.

Військовий облік жінок з 1 жовтня

У 2021 році Міноборони видало наказ, яким затвердило перелік спеціальностей та/або професій, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

У липні 2022-го Генштаб ЗСУ зазначав, що на військову службу призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

Тоді пояснювали, що гострої потреби істотно збільшувати кількість жінок на військовому обліку в Україні немає. Міноборони передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону про військову службу щодо добровільного взяття на військовий облік жінок. Завдяки цьому Генштаб мав розробити зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротити перелік до оптимальної потреби. Наприклад, для ЗСУ є потреба в спеціалістах та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Ще новини України: Міноборони хоче ввести електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК