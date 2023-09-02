Військовий облік для жінок з 1 жовтня – юрист пояснив, кого саме це стосується

В Україні військовий облік для жінок поки є добровільним. Однак з 1 жовтня 2023 року працівницям деяких професій доведеться зареєструватись у військкоматах

З 1 жовтня працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов’язані зареєструватись у військкоматах. Жінки інших спеціальностей, які споріднені з військовою, можуть стати на облік за бажанням.

Усе, що треба знати про військовий облік для жінок розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як встати на облік жінкам

Обов’язковому військовому обліку з 1 жовтня 2023 року підлягають виключно лікарі, медсестри та фармацевти. При цьому взяти на облік можуть жінок, якщо вони придатні до проходження служби за віком (до 60 років) та станом здоров’я (це визначає ВЛК).

Стати на військовий облік можна у територіальному центрі комплектування. Для цього потрібно прийти з паспортом, дипломом про медичну освіту та довідкою з місця роботи.

На військовозобов’язаних жінок покладаються ті ж обов’язки, що й на чоловіків, вони мають:

ставати на військовий облік

проходити підготовку до служби

повідомляти військкомати про зміну місця реєстрації/проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо

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Коли треба ставати на облік випускницям-медикам

За два місяці до завершення навчання, заклади освіти мають подавати до районних (міських) ТЦК СП списки випускників, із зазначенням ПІБ, дати народження, паспортних даних та податкового номера, зареєстрованого місця проживання, спеціальності та дати завершення навчання, номера військово-облікової спеціальності. Ці списки у ТЦК СП зберігаються протягом 10 років.

Випускникам медичних та фармацевтичних закладів надається 1 місяць після завершення навчання, аби встати на облік. Якщо вони не звернулися до центрів комплектування впродовж цього часу – на них чекає штраф від 850 до 1700 грн.

Хто з медиків і фармацевтів може не ставати на облік

Зазначимо, що за законом без військово-облікових документів медиків та фармацевтів не можуть працевлаштовувати.

Але для жінок, які освіту здобули до затвердження змін до закону про військовий обов’язок та військову службу (тобто до 30 грудня 2022 р.), діє “перехідний період”. До кінця 2026 року вони можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані.

Проте міським (районним) ТЦК СП роботодавці мають повідомляти про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку. Медики і фармацевти, які не працевлаштовані, мають самостійно звернутися до військкоматів, аби встати на облік.

Чи випускатимуть жінок за кордон

Поки, незалежно від спеціальності, професії, факту перебування на військовому обліку та наявності статусу військовозобов’язаної, жінок пропускають за кордон безперешкодно. Це регулюється чинним законодавством.

“Проте, не виключено, що ситуація може змінитися. Враховуючи всю диджиталізацію військового обліку, яка зараз дуже активно впроваджується, певні заборони можуть виникнути й для жінок, які перебуватимуть на військовому обліку. Але це поки що лише припущення”, – зазначив адвокат Володимир Крекотень в Instagram.

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