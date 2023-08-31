Переселенці можуть отримати штрафи від військкоматів – яка причина

Чому переселенці можуть отримати штрафи від військкоматів і чи мають чоловіки ставати на військовий облік після переїзду на нове місце.

Українці вимушено змінюють місце проживання через війну. Під час мобілізації чоловіки-переселенці зобов’язані повідомляти про це Територіальні центри комплектування й соціальної підтримки (колишні військкомати). І тільки після цього можуть звертатися до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Катерина Аніщенко, передає НСН.

Переселенець має відразу після переїзду стати на облік до військкомату за своїм фізичним місцем перебування, каже юрист.

“Щоб не порушувати процедуру і потім не платити адміністративний штраф, то варто зробити саме у такій послідовності: спершу військкомат, потім центр соціального захисту. Загалом можна звернутись спершу й за довідкою ВПО, але якщо вас зупинять на вулиці для вручення повістки, то виникне питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання”, пояснює фахівець.

За її словами, в такій ситуації встановлено штраф у розмірі від 1600 до 3500 гривень. Треба врахувати, що суму штрафу в конкретному випадку встановлює воєнком і може трактувати цю норму на власний розсуд.

Але не варто говорити, що у військкоматів зараз є доступ до реєстру вимушених переселенців, реєстру актів цивільного стану. Такі дані працівники ТЦК зараз дізнаються, переважно коли пишуть окремі запити до відповідних структур, каже юрист.

“Зараз часто кажуть про те, що ці повноваження військкоматів будуть розширені. Але на цей час військкомат може зробити окремий запит до центру наданні адміністративних послуг щодо конкретної особи, чи стала вона на облік. Але говорити про те, що це роблять стабільно раз в тиждень, спеціально для того, щоб поставити на облік нових людей – однозначно ні, такого немає”, каже юристка.

З іншого боку, їй відомі випадки, коли люди приїздили у певний район як вимушені переселенці, а сусіди чи хтось ще повідомляли військкомат, що там поселилися ВПО.

“Якщо чоловік призовного віку не піде відразу у військкомат, а звернеться тільки в ЦНАП за довідкою ВПО, йому не відмовлять, все оформлять. Але якщо він проживає в іншій місцевості і отримав повістку, то в першу чергу у військкоматі він отримає штраф”, зауважує Катерина Аніщенко.

Раніше ми писали про те, що зміниться для чоловіків, коли ТЦК матимуть доступ до всіх держреєстрів.

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