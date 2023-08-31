Мобілізація в Україні що зміниться, коли ТЦК матимуть доступ до всіх держреєстрів

Загальна мобілізація в Україні триває. Що може змінитися для чоловіків, коли військкоми в ТЦК та СП отримають доступ до всіх державних реєстрів.

Нагадуємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков анонсував, тотальну цифровізацію ТЦК та СП і що до середини осені територіальні центри комплектування матимуть доступ до державних реєстрів.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та адвокат Роман Сімутін розповіли ТСН.ua, як можуть змінитися правила мобілізації, передає НСН.

Селезньов наголосив, що фактично це буде єдиний інформаційний простір – дані про всіх військовозобов’язаних будуть заведені у спільну мережу, представники ТЦК та СП матимуть доступ до відповідних відомостей.

«Зараз, згідно із законом, за мобілізацію відповідає держава, а де-факто цим процесом займаються представники ТЦК, тобто Збройні сили України. Це несправедливо, адже для того, щоб облік був повноцінним і ретельним, якісним, потрібно, щоб військовослужбовці мали доступ до всіх інформаційних баз. Для того, щоб ніхто не залишився поза обліком», додав він.

За його словами, вся інформація буде зведена в єдину базу.

«Буде менше бюрократії, по-друге, це дозволить оперативно вирішувати питання. Буде полегшений процес оповіщення, процес обліку військовослужбовців запасу», сказав Селезньов.

Адвокат розповів про ризики введення такої системи

Адвокат Роман Сімутін пояснив, що якщо у представників ТЦК буде доступ до всіх інтегрованих баз, то про людину вони знатимуть більше, ніж СБУ.

«Інформацію з реєстру виборців, інформацію про кредити. Те, що заявлено – на межі фантастики. Для чого кожна структура веде свій реєстр, до яких немає загального доступу? Правильно, коли повноваження розділені. А тут в одній структурі про людину буде зібрано все, зокрема про банківські рахунки. Можливо, цю інформацію можуть продати. За великим рахунком, через це можна позбутися квартири, якщо на людину будуть усі дані. Є ризик зловживань», сказав адвокат.

Він додав, що таке нововведення буде вкрай важко втілити в життя.

«Неможливо концентрувати в руках таку повноту влади. Ніхто не дасть таку можливість. Коли у звичайного працівника ТЦК, який стоїть на блокпосту з планшетом, з якого є доступ до всього мобілізаційного резерву, можливо таке, що йому буде хтось пропонувати великі гроші за таку інформацію. Це не буде впроваджено. Хто це буде підписувати? Це секретна інформація, до якої повинен бути спеціальний доступ», пояснив експерт.

Сімутін додав, що такий доступ до реєстрів можуть запровадити фрагментарно.

«За здорового глузду рішення про впровадження цього не приймуть. А якщо буде впроваджено, то фрагментарно. Щодо того, чи зможуть працівники ТЦК блокувати банківські картки, то таких повноважень у них не буде. Заблокувати можна за рішенням суду і реєстратора чи виконавчої служби», резюмував він.

Зазначимо, станом на зараз ТЦК не мають повного доступу до більшості держреєстрів, де містяться персональні дані мільйонів військовозобов’язаних. Наприклад, про сімейний стан, майно, місце реєстрації тощо. Якщо працівники ТЦК отримають такий доступ, то процес оповіщення військовозобов’язаних для самих ТЦК може значно полегшитися, така робота може кардинально пришвидшитися.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких чоловіків.

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