В Україні хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких чоловіків – подробиці

Федір Веніславський, представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для однієї категорії чоловіків.

Йдеться про тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Як повідомляє НСН, таку ідею він висловив в інтерв’ю Українським Новинам.

“Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану”, вважає народний депутат.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, які старші 30 років.

“Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання”, зазначає Веніславський.

Водночас він припускає, що є певна кількість людей, які справді хочуть стати науковцями.

“Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть у багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання”, розповів нардеп.

Відстрочка від мобілізації для студентів. Які правила діють зараз

Відстрочку студентів від мобілізації регулює стаття 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (незалежно від віку, спеціалізації, вже наявної освіти тощо):

здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;

студенти фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти.

Важлива умова! Студенти повинні навчатися на денній або дуальній формі навчання. Тобто студента, який навчається заочно, можуть мобілізувати на службу.

Крім того, студенти денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів також мають право на відстрочку.

Водночас український студент може добровільно мобілізуватися на службу.

Коли студента можуть мобілізувати

Важлива умова відстрочки від мобілізації: вона діє лише на період навчання студента у закладі освіти. Відповідно, відстрочка від мобілізації не діє:

після закінчення коледжу та перед вступом до університету;

після закінчення бакалаврату та перед вступом на магістратуру;

після закінчення ВНЗ перед вступом на аспірантуру і перед вступом на докторантуру.

Тобто мобілізація стосується осіб, які тимчасово не числяться студентами (після закінчення бакалаврату і перед вступом на магістратуру). Такі особи не отримують відстрочку від мобілізації, адже офіційно у цей час не здобувають освіту.

Особи, які отримали повістки в період “тимчасового не навчання” можуть бути мобілізовані згідно із законами України.

Раніше ми писали: Чи буде посилення мобілізації – Резніков розповів, чого очікувати найближчим часом

Ще новини України: Чому вибори під час війни неможливі – Подоляк назвав 5 причин