Чому вибори під час війни неможливі – Подоляк назвав 5 причин

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав 5 основних причин, чому вибори під час війни провести неможливо.

Про це він сказав в ефірі сніданку з 1+1, передає НСН.

Найближчим часом Україна мала б провести парламентські вибори, а згодом і вибори на пост президента. Однак наразі в країні триває війна, що несе за собою ряд проблем, які унеможливлюють проведення голосування.

Вибори під час війни – п’ять проблем, що унеможливлюють їх

Перша проблема, що заважає провести вибори передбачає те, що в Україні наразі діє воєнний стан. Подоляк заявив, що важко провести вибори в зоні бойових дії. Окрім цього, для забезпечення прозорості спостерігачі мають сидіти в окопах.

Другою проблемою Подоляк називає безперервні російські атаки. Ніхто не може забезпечити безпеку виборцям та стверджувати, що окупанти не почнуть провокації в день виборів.

Третя проблема полягає в агітаційній компанії – під час війни кандидати не можуть якісно підготуватися до виборів.

Як проводити агітацію? В нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити, переконує Подоляк.

Четверта проблема передбачає те, що багато українців є тимчасово переміщеними. За словами Подоляка, їх держава налічує 14 мільйонів. Це стосується як біженців за кордоном, так і осіб, які вимушені були покинути переїхати в межах країни. Радник переконаний, що неможливо провести в такі короткі терміни перереєстрацію виборців.

П’ята проблема – це фінансова складова, ціна проведення голосування. Зокрема. це стосується і забезпечення безпеки виборцям.

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