Чи буде посилення мобілізації – Резніков розповів, чого очікувати найближчим часом

Міністр оборони Олексій Резніков відповів, чи потрібне посилення мобілізації в Україні.

Міністр повідомив, що в Україні триватиме мобілізація відповідно до планів. Про оголошення додаткової мобілізації для збільшення чисельності Сил оборони поки не йдеться. За його словами, головне навести порядок із ТЦК і ВЛК.

Про це він сказав 28 серпня під час пресконференції, повідомляє НСН з посиланням на Суспільне.

“Можу сказати, що той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, відповідно за поданням, ще не виконаний. В хорошому сенсі це означає, що у нас немає сьогодні потреби оголошувати мобілізацію зі збільшення чисельності. Тобто у нас є ще ресурс з точки зору правового плану. Що стосується виконання цього плану, в нас зараз завдяки реакції громадськості, і активістів, і журналістів, і родичів серйозно взялися за територіальні центри комплектування”, зазначив глава МО.

Резніков поінформував, що проблема ТЦК обговорювалась на засіданні Ради нацбезпеки, Ставці Верховного головнокомандувача, і зараз триває оновлення кадрового складу в згаданих центрах.

“У нас сьогодні йде серйозний проривний похід, і я думаю, на осінь ми вийдемо щодо цифровізації. Обмін даними буде майже з усіма відомствами, які тримають реєстри. Це підписання спільних наказів з МЗС, з Мін’юстом, з МВС, ДПСУ, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом для того, щоб люди менше ходили за якимись довідками, але й ТЦК, щоб чітко розуміли, хто з мобілізаційного резерву є доступним, де він перебуває, і відповідно могли це робити. Я не думаю, що найближчими місяцями буде стояти питання про збільшення цієї планки”, вказав посадовець.

Глава МО підкреслив, що суспільству треба пам’ятати, що на полі бою є поранені, є загиблі, тому поповнення втрат — це важлива історія.

“Йде ротація, підрозділів, бригад, батальйонів, відповідно поповнення теж необхідно. Але сказати, що зараз у нас критична ситуація і нам потрібно збільшити — ні, такого немає”, додав Резніков.

Нагадуємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що військові закликали дозволити мобілізовувати більше людей на війну.

“Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все, більше поки що не можу вам нічого сказати”, відповів глава держави на запитання про те, чи буде посилення мобілізації, враховуючи контрнаступ і втрати, чи будуть “служити всі”.

Як підкреслив Зеленський, наразі важливим є питання про органи, які здійснюють мобілізацію, та про те, яким чином вони це роблять. Відтак, на його думку, першочерговим є питання “наведення порядку” в ТЦК і ВЛК.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Відповідні закони підписав Зеленський.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 6 разів:

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

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