Понад 500 тисяч і буде більше: в ЗСУ назвали кількість окупантів в Україні

В ЗСУ назвали кількість окупантів в Україні станом на зараз. Цифру назвав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Про це він сказав в інтерв’ю The Time, передають Новини України – НСН.

Назвали кількість окупантів в Україні

На окупованих територіях України перебуває від 510 тисяч до 513 тисяч російських військовослужбовців, втім ця цифра може збільшитися через підготовку росіян до літнього наступу, – заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк

Він сказав, що протягом року чисельність російських військ в Україні може збільшитись через те, що рф нарощує сили для літніх наступальних операцій.

Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 тисяч військовослужбовців і що вони будуть використовувати їх для посилення своїх сил, які вже перебувають в Україні, у червні та липні, – сказав командувач Сухопутних військ

Він додав, що до кінця року росіяни мають намір мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Але при цьому вони щомісяця втрачають від 25 тисяч до 30 тисяч убитими і пораненими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли що Павлюк визнав наявність у росіян планів захопити Харків чи Суми.

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