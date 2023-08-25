Загальна мобілізація – військкомати отримуватимуть більше інформації про чоловіків

В Україні військкомати отримуватимуть більше інформації про чоловіків, оскільки матимуть доступ до низки державних реєстрів

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати) незабаром матимуть доступ до низки державних реєстрів. Підготовчий процес щодо цього планують завершити до середини осені

Що це означає розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, що такі нововведення нещодавно анонсував міністр оборони Олексій Резніков.

“Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів”, – оголосив Резніков під час ветеранського форуму, який проходив 22 серпня.

Він зазначив, цей процес наразі на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією.

До якої інформації матимуть доступ військкомати в Україні?

Як пояснив міністр, таке рішення дозволить військкоматам автоматично отримувати інформацію з державних реєстрів, а саме йдеться про:

Міністерство внутрішніх справ (МВС),

Міністерство юстиції,

Міністерство закордонних справ (МЗС),

Центральну виборчу комісію (ЦВК),

Державну прикордонну службу (ДПСУ).

Таким чином, вся інформація між базами буде оцифрована та введена в систему документообігу. Тобто усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази, що дасть змогу обмінюватися інформацією між відомствами.

За словами Резнікова, тоді у кожного громадянина “буде менше приводів ходити коридорами”, а винятки будуть лише для тих випадків, коли “буде необхідна їхня особиста присутність”.

Військкомати отримуватимуть більше інформації про чоловіків

Контроль над виїздом за кордон посилять

Додамо, що заяві Резнікова передувала інша новина. У Держприкордонслужбі заявляли, що планують спільно з Міноборони обмінюватися інформацією щодо військовозобов’язаних. Це пояснили необхідністю запобігати незаконному виїзду з країни з підробленими документами.

Як пояснив РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов’язаних.

Але він акцентував, що мова не йде про об’єднання баз даних чи їх систематизацію, а саме про інформаційний обмін.

Тобто коли ця система буде функціонувати, це дозволить не в телефонному режимі дізнаватися чи дійсний документ або ні, а на підставі цього інформаційного обміну.

Наразі ж розробляється програмне забезпечення та визначаються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ і навпаки. І вже коли всі умови будуть виконані, зокрема в технічному забезпеченні, тоді й ця система може запрацювати.

Цифровізація документообігу в Україні

Як анонсували в Мінцифри, в Україні запрацюють електронні архіви. Вже був презентований пілот проєкту “е-Архів”. Очікується, що документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах.

Тобто, архівну інформацію відцифрують та внесуть у систему документообігу. В уряді зазначають, що проєкт буде масштабовано на всі органи влади, а згодом – і на інші організації.

Варто зауважити, що в Міністерстві охорони здоров’я також запровадять електронний документообіг, щоб українці могли швидше пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Цього року планують ввести е-документообіг між військовими частинами та лікарнями й госпіталями. Влада пояснює, що це пришвидшить процес проходження ВЛК військовими.

Як стало відомо цього літа, більшість гарнізонних ВЛК уже запустили електронну чергу для запису на медичний огляд.

Мобілізація в Україні

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запроваджена загальна мобілізація. Востаннє її дію разом із воєнним станом продовжували 27 липня.

Тож цей правовий режим діятиме в Україні щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Зазначимо, нещодавно президент ВолодимирЗеленський заявив, що отримав звернення від військовихьщодо надання їм можливості посилити мобілізацію.

Проте одразу ж додав, що “варто навести порядок із військкоматами та ВЛК і тоді говорити про те, як посилювати мобілізацію”.

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