Резніков повідомив про зміни у роботі ТЦК восени – подробиці

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що восени відбудуться зміни у роботі ТЦК.

Територіальні центри комплектації ближче до середини осені вийдуть на серйознішу цифровізацію.

Про це міністр оборони заявив на Міжнародному ветеранському форумі, передає НСН із посиланням на Інтерфакс-Україна.

“Десь на середину осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією”, зазначив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, це дасть змогу автоматично обмінюватися інформацією від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби.

“Усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази, і в ТЦК кожен громадянин матиме менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з’явитися”, додав він.

Раніше ми писали, що в Україні запустили кампанію “Оновлюй дані в ТЦК”.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач наголосив на важливості цього заходу.

“Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи”, сказав він.

За словами Романа Горбача, можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях.

“Також у подальшому це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями”, сказав він.

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