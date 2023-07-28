Мобілізація в Україні – чому зараз багато повісток вручають на вулиці

В Україні триває загальна мобілізація. Зараз багато повісток вручають на вулиці. У ТЦК розповіли, у чому причина

Вручення повісток на вулиці зараз стало звичайним явищем, оскільки в Україні продовжується загальна мобілізація громадян через повномасштабне вторгнення РФ. Проте ситуація з такими врученнями повісток часто викликає питання у громадян, тим більше, що представники ТЦК не завжди поводяться коректно.

Чому більшість повісток вручається саме на вулиці розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Багато повісток вручають на вулиці для уточнення даних

Як розповів речник обласного ТЦК та СП Полтавської області Роман Істомін в ефірі Українського радіо “Полтава“, в більшості випадків повістки на вулиці вручають для уточнення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та проходження медкомісії.

“Які вручають найчастіше – це з метою перевірки військово-облікових даних. Є так звані “бойові”, чи правильно їх називати “мобілізаційне розпорядження”. Це те, що стосується мобілізації, і цим не лише ТЦК займається, оскільки це загальнодержавний захід” “, – наголосив він.

Чому саме на вулиці

Закон не вказує, де саме представники ТЦК можуть вручати повістки. Звичайно ж, насамперед їх доставляють за місцем проживання. Але не всі військовозобов’язані повідомляють про зміну своїх даних, у тому числі місце фактичного проживання.

“Можуть бути й об’єктивні підстави, це ВПО, які не мали можливості там знятися з військового обліку і тут встати. Але багато громадян, які переїхали умовно до Києва, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цієї людини. Тому як метод оповіщення військовозобов’язаних почалися вручення повісток у людних місцях. Це в рамках закону”, – пояснив Істомін.

Чому зараз багато повісток вручають на вулиці

Це не автоматичне відправлення до армії

За словами керівника Львівського обласного ТЦК та СП Олександра Тищенка, зараз добровільно до військкомату приходить близько 20% від планового завдання, яке потрібно виконати.

“Якщо не буде цих розшуків, відправки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматичне відправлення до армії. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто має законні підстави, за станом здоров’я чи іншими причинами не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії”, – розповів він у коментарі для Leopolis News.

Він додав, що часто до ТЦК приходять люди з інвалідністю чи багатодітні батьки.

“Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Запитуєш, чому не прийшли та не оновили дані, а у відповідь: “Я боюся”. Інвалідність, як і сімейні обставини, – Це повне право на відстрочку”, – розповів Тищенко.

Що відбувається після вручення повістки

На повістці вказано дату та час прибуття до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. З собою треба взяти військові та особисті документи. Якщо є підстави для відстрочки – треба взяти й ці документи.

Якщо громадянин немає права на відстрочку, його направляють на проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити ступінь придатності. Комісія визнає його придатним чи непридатним.

“Обмежено придатні військовозобов’язані не можуть проходити службу у певних військових частинах – це десантно-штурмові війська, ССО. Але це не означає, що він не придатний для проходження термінової служби у ЗСУ в цілому. Ходить міф, що почали закликати обмежено придатних, оскільки закінчилися придатні. Ні! Вони й раніше підлягали призову, і це не є чимось незвичайним в умовах повномасштабного вторгнення”, – наголосив Роман Істомін.

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