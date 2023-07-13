Загальна мобілізація – як діяти, якщо примусово доправляють до ТЦК

Загальна мобілізація в Україні триває. Трапляються випадки, коли військовозобов’язаним вручають повістки на вулиці, а після цього примусово доправляють до ТЦК. Як діяти у такій ситуації

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. При цьому ледь не щодня з’являються новини про порушення прав людини працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Трапляються зокрема випадки, коли військовозобов’язаним особам вручають повістки просто на вулиці, після чого примусово доправляють до ТЦК з метою проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або ж “уточнення даних”.

Як потрібно реагувати на таку ситуацію і чого робити категорично не слід розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Якщо вас примусово “закрили” в ТЦК

Передусім не варто сперечатися і тим паче битися з кривдниками, які тримають зброю в руках. Це може завершитись сумно для всіх.

“Якщо ви залишитесь живими й неушкодженими, вас можуть притягти до кримінальної відповідальності за напад, перевищення меж самооборони”, – уточнив адвокат Ростислав Кравець.

Він нагадав також, що військові не мають права перевіряти документи, тому разом із ними завжди мають бути поліцейські.

Права військовозобов’язаного

Військовозобов’язана особа, яку примусово відвезли до ТЦК, має право:

дізнатись про підстави затримання та утримання в ТЦК (в письмовому вигляді)

звернутись до поліцейських (викликати поліцію) із вимогою захистити власні права та розібратись у ситуації

вимагати надання безоплатного адвоката

написати заяву про вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 371 Кримінального кодексу України “Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою”

Як діяти, якщо примусово доправляють до ТЦК

“Якщо особі було завдано тілесних ушкоджень, побоїв – варто звертатися до поліції за фактом вчинення кримінального правопорушення. Крім того, звернутися в суд можливо в подальшому, аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду”, – розповів керуючий партнер одного з адвокатських об’єднань Андрій Шабельніков.

Необхідно також за можливості зв’язатися з родичами, друзями, знайомими – зателефонувати й просити:

піти до суду того району, в якому розташований ТЦК

подати заяву слідчому судді (щодо ситуації, яка склалась)

“Немає значення – субота чи неділя, згідно зі статтею 206 КПК. Вона стосується захисту судом прав людини. Будь-який суд, отримавши інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно постановити ухвалу, якою доправити цю особу до суду та повідомити, на якій підставі він її утримує. Тому вимагайте, щоб родичі йшли до суду і вимагайте від суду відповідну ухвалу. Звертайтеся до суду та вимагайте по 206-й статті, щоб вас доставили до суду й повідомили, на якій підставі вас затримали. Нічого не підписуйте і нікуди не йдіть. Якщо вони за вас підпишуть – будуть нести кримінальну відповідальність. Затримати вас можуть тільки за рішенням суду”, –пояснив Ростислав Кравець.

Чого робити не варто

Юристи, які мають досвід роботи з аналогічними ситуаціями, наголошують, що під час утримування в ТЦК військовозобов’язаній особі за будь-яких обставин не потрібно:

підписувати будь-які документи (без рекомендації адвоката)

проходити військово-лікарську комісію (до прояснення ситуації)

Відповідальність за незаконне затримання

За словами юриста Дмитра Вінницького, якщо особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то “дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за статтями 141 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) або 141-1 (Насильницьке зникнення), яке характеризується як арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування”.

Відомо, що органи державної влади та місцевого самоврядування (а також їх посадові особи) зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений чинним законодавством і Конституцією України.

“Враховуючи ту обставину, що законодавством України особам, які мають право вручати повістки, надано лише право на вручення повісток, а не на будь-які інші дії, необхідно розуміти, що вчинення інших дій, наприклад, затримання та/або обшук особи, застосування до особи насилля, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦКСП, не передбачені законодавством. Тому такі дії можуть бути визнані незаконними в судовому порядку”, – пояснив адвокат Олександр Камша.

Коли доставлення особи до ТЦК є законним

Представники ТЦК мають право лише на вручення повісток. Будь-які інші дії щодо особи (затримання або обшук, застосування сили, обмеження свободи пересування і т. ін.) можуть бути визнані незаконними.

Водночас затримання та примусове доставлення особи до ТЦК вважаються законними у випадку, коли людині вже виписували повістку раніше, але вона сама за нею не з’явилася.

“Якщо вам видали повістку, формально те, що зазначено у повістці, ви повинні зробити – з’явитися до ТЦК і виконати вимоги, які там зазначені”, – підсумував Ростислав Кравець.

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