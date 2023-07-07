Мобілізація в Україні – чи потрібен дозвіл ТЦК для переїзду військовозобов’язаного

Для переїзду військовозобов’язаного під час мобілізації навіть у межах одного міста, необхідно отримати дозвіл ТЦК

Щоб здійснити переїзд навіть у межах одного міста, необхідно отримати дозвіл від керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це розповів юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі “РБК-Україна”, повідомляє НСН.

Експерт пояснив, що заборона змінювати місце проживання військовозобов’язаними передбачена Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

“Якщо ви плануєте змінити місце проживання на інше місто (район у місті), вам необхідно попередньо з’явитись до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку”, – пояснив Антон Маринич.

Чи потрібен дозвіл ТЦК для переїзду військовозобов’язаного під час мобілізації

Але в цих правилах також є й певні винятки. Зокрема, допускається зміна місця проживання онлайн. Для цього необхідно подати декларацію місця проживання/пройти онлайн-реєстрацію. У такому випадку виникає обов’язок стати на віцськовий облік за задекларованим місцем проживання.

Як ми повідомляли раніше, в Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт по досягненню 25 та 45 років. Якщо не вклеїти фото вчасно, то паспорти-книжечки підлягають обміну на id-картку

Українцям, яким виповнилось 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото в паспорт до 1 серпня поточного року. Якщо цього не зробити – паспорт підлягає обміну на id-картку.

Як пише МВС, в Україні, після скасування карантину, який було запроваджено через пандемію COVID-19, було відновлено строки для вклеювання фотографій у паспорт-книжечку по досягненню 25- чи 45-річного віку.

“Тож, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку”, – пише пресслужба.

Міністерство закликає уважно перевірити усі свої паспортні документи й у разі необхідності – звернутись до підрозділу ДМС чи ЦНАП за додатковою інформацією.

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