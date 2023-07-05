Загальна мобілізація – як військовим обирають спеціальність для служби в лавах ЗСУ

В Україні триває загальга мобілізація чоловіків призовного віку. Як військовим обирають спеціальність для служби

Експерти із ГО “Юридична сотня” розповіли, як військовим обирають спеціальність для служби в лавах ЗСУ. Про це повідомляє НСН.

За їхніми словами, ті, хто мав попередній військовий досвід, вже мають військову спеціальність, тоді як для тих, хто не мав досвіду, спеціальність визначається відповідно до їх професійної спрямованості.

Як військовим обирають спеціальність для служби в лавах ЗСУ

Військово-облікова спеціальність – це поняття охоплює досвід роботи, знання, уміння і навички, необхідні для виконання певного роду завдань й обов’язків військової служби. Від підготовки, досвіду, знань та умінь військових залежить боєздатність армії.

Однак, іноді виникають ситуації, коли боєць має військово-облікову спеціальність, але його посада не враховує цього факту.

“Відповідно до пункту 82 Указу Президента “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” військових призначають на посади та переміщують по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби, рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, які визначає Міністерство оборони України”, – повідомляють експерти.

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