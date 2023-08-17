Українцям пояснили, навіщо оновлювати дані в ТЦК

Сьогодні, 17 серпня, Міноборони запустило кампанію «Оновлюй дані в ТЦК». Що це і для чого потрібно, розповідає НСН.

На презентації у Military Media Center інформаційної кампанії під назвою «Оновлюй дані в ТЦК» начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач наголосив на важливості цього заходу.

«Якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП, то це значно спростить систему роботи», сказав він.

За словами Романа Горбача, можна буде уникнути багатьох проблем, які, зокрема, зараз виникають під час вручення повісток на вулицях.

«Також у подальшому це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями», сказав він.

Кампанію «Оновлюй дані в ТЦК» Міноборони запустило разом з креативною агенцією I AM IDEA, пише Громадське.

Агенція із посиланням на дані Міноборони повідомляє, що за весну 2023 року понад половина опитаних українців не зверталися до військкоматів навіть для уточнення даних.

Найбільше таких людей у вікових групах 25-34 роки (72%) та 35-44 роки (66%). Серед причин — страх, сумніви та недовіра.

«Страх підсилюється інформаційною напругою, а тиск із боку суспільства щодня змушує виправдовуватись», йдеться у повідомленні.

Команда каже, що для них стало справжнім інсайтом те, що «люди насправді бояться не смерті, а невизначеності».

«Здебільшого наявна комунікація — це залучення людей до ЗСУ під патріархальним тиском, бо “ти ж захисник, ти маєш бути мужнім!” Нашим завданням було апелювати до людей, які розуміють, що мають захищати країну, але поки перебувають у стані “дадуть повістку — піду, не дадуть — не піду” […] Коли думали над ідеями, проводили дослідження, то зрозуміли, що все зводиться до однієї історії — людям банально страшно, тому вони не йдуть на службу до ЗСУ», каже креативний директор I AM IDEA Ігор Фінашкін.

«Є дві складові перемоги — люди та зброя. І треба розуміти, що не всі мобілізовані виконують стрілецькі завдання, є потреба в усіх спеціальностях. Тут важлива довіра між громадянами й ТЦК, зараз цю довіру треба вибудовувати з нуля. Тому ми робимо крок назустріч цій довірі, бо у всіх нас одне завдання — перемогти», наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У Міноборони зазначають, що після визнання страху є два шляхи роботи з ним — тікати й заперечувати або прийняти і працювати з ним:

«I AM IDEA та Міністерство оборони пропонують другий варіант, де кожен може перерости свій страх і стати більшим за нього — перетворити барʼєр на потужний інструмент для себе».

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