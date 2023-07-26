Так звані зарплати і доплати військовослужбовців можуть відрізнятися. Скільки отримує кожен український захисник залежить від багатьох чинників.

Від чого залежить грошове забезпечення військових пояснює Цензор.нет, передає НСН.

Майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський розпорядився встановити додаткові виплати для військовослужбовців. Додатково 100 тисяч гривень на місяць мали отримувати ті, хто безпосередньо брав участь у бойових діях, 30 тисяч гривень – усі інші, включно зі строковиками, курсантами та військовими, які перебували в тилу.

Так тривало майже рік, доки Міноборони не скасувало “тилові” 30 тисяч. У Міноборони відповідне рішення пояснювали несправедливістю по відношенню до бійців, що ризикують своїм життям на другій лінії фронту. Адже вони додатково отримували ту ж суму, що й військові в глибокому тилу.

Наприклад військовий у Закарпатські області отримував ті ж 30 тис грн, що і захисник на другій лінії фронту – за 5 км від “нуля”.

Плюс, необхідно було заощаджувати бюджетні кошти. Бо допомогу партнерів на військові витрати перекидати було заборонено.

Зокрема, у грудні 2022 року касові витрати на грошове утримання військових становили 99 млрд грн.

Водночас, позбавляючи додаткових виплат військових, які перебувають поза зоною бойових дій, Міноборони підвищило їм основне грошове забезпечення – у середньому на 50%. Наприклад, якщо раніше солдат-стрілець отримував щонайменше 13 тис. грн, то з лютого 2023 року має від 20 100 грн. Тобто у 2022 році цей військовий у тилу отримував 13 тис. грн плюс додаткові 30 тис. грн (загалом 43 тис. грн), то вже у 2023 році – голу ставку у 20 тис. грн.

Також Міноборони збільшило мінімальну суму грошового забезпечення для солдат контрактників – до 20 тис. грн.

Рішення про скасування додаткових “тилових” виплат наштовхнулося на шквал критики, і вже 10 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8212, яким мала повернути певним категоріям військових додаткові виплати в 30 тис. грн не залежно від завдань чи районів проходження служби. Зокрема, була проголосована поправка нардепа Дмитра Разумкова, яка передбачала ці виплати за рахунок скорочень зарплат держслужбовців та топменеджменту державних підприємств до 10 мінімальних.

Але, як пояснював голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, ця поправка не могла покрити необхідну суму на повернення виплат. Додаткові 30 тисяч для військових коштують бюджету 150-170 млрд грн на рік. Пропозиція ексспікера парламенту могла компенсувати лише 2%.

Також міністр фінансів Сергій Марченко тоді казав, що для повернення доплат військовим, доведеться також на 4% підвищити ПДВ і втричі – військовий збір.

Тому на реалізацію ініціативи у держбюджеті не вистачило коштів.

Загалом за минулий рік на грошове забезпечення українських військових з бюджету направили майже 722 млрд грн. Це становило третину від усіх бюджетних видатків. Упродовж шести місяців 2023 року – 441,9 млрд грн.

Фінансування армії відбувається виключно силами держави та платників податків. Україна взяла зобов’язання перед міжнародними партнерами, що їхня фінансова допомога піде лише на гуманітарні цілі – наприклад, зарплати держслужбовців, пенсії та соцвиплати.

Тому надзвичайно важливо вчасно сплачувати податки. Адже це майже єдина стабільна допомога фронту від українців в тилу.

Зрештою наприкінці червня парламент ухвалив новий законопроєкт №9342, який передбачає певні додаткові виплати українським захисникам, але про повернення 30 тисяч гривень військовим, які не перебувають у зоні бойових дій, там не йдеться.

30 червня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Фактично цей документ закріпив той порядок додаткової винагороди, який діє зараз – військовослужбовці щомісяця додатково отримуватимуть 30-100 тисяч гривень, пропорційно часу виконання бойових завдань.

З чого ж складається грошове забезпечення військовослужбовців, хто може отримувати додаткові виплати, від чого залежить їхній обсяг та які новації передбачає нещодавно ухвалений закон – читайте далі.

Не зарплати і доплати військовослужбовців, а грошове забезпечення

Військовослужбовці не отримують заробітну плату. Відносини, в яких перебуває військовий, визначаються не як трудові, а як служба. Тож військовим виплачують грошове забезпечення.

Це стосується не тільки ЗСУ, такі норми поширюються також на військовослужбовців Нацгвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, Головного управління розвідки, служб спецзв’язку та транспорту.

Бійців Територіальної оборони також підпадають під цю категорію, адже ці підрозділи підпорядковуються ЗСУ.

Обсяг грошового забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, а також кваліфікації чи наукового ступеню бійця.

Загалом кошти, які отримують військові можна розділити на дві частини: щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду – надбавки, передбачені на період воєнного стану.

Грошове забезпечення також ділиться на дві складові:

основна – до якої входить посадовий оклад та оклад за військовим званням;

додаткова – премії, надбавки за особливості проходження служби (зокрема, у гірській місцевості), режим секретності, за наукові або спортивні звання.

Додаткові виплати

Відповідно до ухваленого у червні закону, під час дії воєнного стану військовослужбовці щомісячно мають отримувати додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових та спецзавдань. Зазначається, що розмір, порядок та умови виплат встановлює уряд.

Так, згідно з наказом Міноборони №44 від 25 січня 2023 року, українські герої мають право на наступні додаткові виплати:

100 тисяч гривень

Максимальну суму додаткових виплат мають виплачувати тим військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійснюють заходи з нацбезпеки і оборони на тимчасово окупованій території, на території між позиціями сил оборони та позиціями ворожих військ – у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах (тобто приблизно 3,3 тис. грн на день).

Як пояснювали у Міноборони, крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також отримують за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Крім того, за новим законом, щомісячно 100 тисяч додатково мають виплачувати пораненим під час бойових дій, які перебувають на стаціонарному лікуванні або у відпустці для лікування після поранення. Ці кошти виплачуватимуться у період лікування.

Цю суму також мають щомісячно отримувати військовополонені та безвісти зниклі. Виплати отримують родичі таких військових.

У першому випадку вони триватимуть аж до закінчення лікування бійця після його повернення з полону. У другому – весь період, упродовж якого підтверджений статус військового як безвісти зниклого. Важливо, що суд має право визнати військових, які безвісти зникли, загиблими після двох років від дня припинення воєнного стану.

Одноразову виплату в 100 тисяч також виплатять на рахунок загиблого військового.

50 тисяч гривень

Ці кошти мають отримувати бійці, які виконують бойові завдання в складі органів військового управління, а також керують військовими частинами та підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення. Перелік таких органів затверджується головнокомандувачем або Генеральним штабом.

Такі виплати також надаються у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у вищезазначених діях.

30 тисяч гривень

Виплати у 30 тисяч гривень передбачені для військовослужбовців, які виконують бойові завдання:

у складі наявних угруповань військ Сил оборони, резерву головнокомандувача ЗСУ Сил оборони та розгорнутих пунктів управління Генштабу, які управляють угрупуваннями військ;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

із забезпечення наявних угруповань військ безпосередньо в районах ведення воєнних дій.

Крім того, додатково по 30 тисяч мають отримувати військовослужбовці, які були відряджені до складу військових адміністрацій у районах ведення бойових дій.

Які ще додаткові виплати мають отримувати військові

Поранені унаслідок боїв військовим, яких військово-лікарська комісія визнала обмежено придатними або непридатними до військової служби з переглядом через 6-12 місяців, та які зараховані у розпорядження відповідних командирів, два місяці мають у повному обсязі отримувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою.

Водночас після перебування у розпорядженні понад два місяці таким військовим щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у 20 100 грн.

Також новий закон передбачає щомісячні додаткові виплати у 6 тисяч гривень військовослужбовцям строкової військової служби. Після скасування “тилових” 30 тисяч у лютому цього року вони отримували від 350 до 700 грн на місяць. Головна проблема полягає також у тому, що строковики не можуть звільнитися під час воєнного стану. Тобто, призвані у жовтні 2021 року служать досі.

При цьому курсантам вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з військовими факультетами та кафедрами, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі, щомісячно додатково мають виплачувати 2350 грн.

Крім того, військові, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах, щомісячно мають отримувати додатково від 15 до 30 тисяч гривень з урахуванням їхнього рівня підготовки. До того вони щонайменше мали отримувати 26 тис. грн без додаткових виплат.

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