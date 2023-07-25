Виплати ветеранам війни – Кабмін визначив суму разової допомоги до Дня Незалежності

До Дня Незалежності будуть здійснені виплати ветеранам війни та жертв нацистських переслідувань. Кабінет міністрів визначив суму допомоги

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 до 3100 гривень.

Про це повідомляє НСН з посиланням на постанову від 21 липня 2023 р. № 754.

Грошова допомога виплачується до 24 серпня 2023 року в такому розмірі:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 000 гривень;

Виплати ветеранам війни – Кабмін визначив суму разової допомоги

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 гривень.

Соціальні виплати у 2023 році

За даними Мінфіну, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень, що на 12,4 млрд грн більше ніж у 2022 році (150,7 млрд гривень).

Водночас, найбільші видатки передбачені на військові цілі. За даними Рахункової палати, тільки у I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України – 389 млрд гривень.

Ще новини України: Наскільки просто отримати УБД у 2023 році? Досвід військового і детальна інструкція