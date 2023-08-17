В Україні звільнили всіх обласних військкомів. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

17 серпня президент підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента, передає НСН.

РНБО рекомендувала Залужному ухвалити рішення щодо керівників обласних ТЦК та СП, «припинивши практику їх ротацій».

Раніше у коментарі Громадському Командування Сухопутних військ ЗСУ пояснило, що «звільнення» військкоматів на практиці означає, що їх виводять у розпорядження, тобто на них чекає служба в інших підрозділах, зокрема бойових бригадах.

Призначати нових обласних військкомів радять за рекомендаціями командувачів оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ з-поміж офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, та за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України.

Офісу Генпрокурора, НАЗК та ДБР дали місяць, щоб вжити додаткових заходів з протидії корупції та інших правопорушень у військкоматах.

В Україні триває перевірка військкомів

В Україні ще триває перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вона розпочалася після викриття незаконного збагачення колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції розповіли, що вони застосовують «ризикоорієнтований підхід» і дивляться насамперед на регіони, які, на думку агентства, мають найбільші ризики.

Президент Володимир Зеленський заявив, що попередні результати перевірки очільників територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки — «невтішні». Щодо посадовців військкоматів відкрили вже 112 кримінальних проваджень, а також вручили 33 підозри військкомам обласних, міських та районних ТЦК, працівникам військово-лікарської комісії та іншим посадовцям.

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