В Україні продовжили дію воєнного стану і мобілізацію – Зеленський підписав закон

Дію воєнного стану і мобілізацію продовжено. Президент України Володимир Зеленський 17 серпня підписав відповідні закони.

Як передає НСН, Володимир Зеленський підписав закон №9533 про продовження воєнного стану, а також закон №9532 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Зазначається, що воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Воєнний стан в Україні – про що важливо пам’ятати

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію – до 26 березня.

Згодом строк дії воєнного стану і загальної мобілізації продовжувався парламентом до 25 квітня, 25 травня, 23 серпня, 21 листопада 2022 року, а також до 19 лютого, 20 травня, 18 серпня 2023 року.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов’язкові суспільно корисні роботи, або ж примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану не можна.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

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