Вдосконалення проходження військової служби – що змінює закон, який підписав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 18 липня підписав закон щодо змін у питанні виконання військового обов’язку та проходження військової служби.

Про це НСН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Як повідомили у Міноборони, закон передбачає, зокрема, можливість військовослужбовцям під час воєнного стану після висновку військово-лікарської комісії з переоглядом бути звільненими в запас. Також він передбачає випробувальний термін при прийнятті на військову службу за контрактом.

“Президент Володимир Зеленський підписав закон №8169, який удосконалює положення Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в частині порядку виконання громадянами військового обов’язку та проходження ними військової служби та служби у військовому резерві. Серед іншого, тепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців можуть бути звільнені в запас”, повідомили у Міноборони.

Законом також встановлюється обов’язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, уперше прийнятих на військову службу за контрактом.

Згідно із документом, військовослужбовці, які успішно пройшли випробувальний термін, продовжують проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України або інших військових формуваннях. Якщо військовослужбовець не витримав випробувальний термін, – то контракт не укладається.

У документі передбачено осучаснення – приведення у відповідність до сучасних реалій багатьох положень закону про військовий обов’язок і військову службу.

Наприклад, щодо військового патріотичного виховання. Щодо функціонування колишньої системи допризовної підготовки – колишніх «ДТСААФ», які на сьогодні не функціонують.

У законопроекті передбачено, хто входить до складу військових лікарських комісій і яким чином ухвалюється рішення. Для того, щоб унормувати і питання призову на військову службу, і проходження військового медичного огляду.

Як зазначили у Міноборони, зміни зумовлені необхідністю приведення положень у відповідність зі Статутами Збройних Сил України, Законами України «Про фахову передвищу освіту» та «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Та потребою розділити положення закону на мирний час та особливий період – поза та в межах періодів проведення мобілізації, дії воєнного стану та стану війни за результатами проведеного в державі правового режиму воєнного стану.

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